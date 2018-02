Santos quer encostar nos líderes O objetivo do Santos é bem claro: lutar primeiro por uma vaga na Libertadores da América do ano que vem e, depois de conseguida essa meta, brigar pelo título Brasileiro. Para isso, o técnico Vanderlei Luxemburgo quer vitórias nas três primeiras partidas depois da intertemporada de Atibaia. "Fizemos nossa parte ao conseguir vencer em Salvador e agora temos de fazer a lição de casa", disse o atacante Deivid, pensando nas duas próximas partidas - contra o Internacional e o Guarani - que serão disputadas na Vila Belmiro. O grupo só pensa agora em completar os nove pontos pedidos por Luxemburgo. "Precisamos vencer os dois próximos jogos para conquistar mais seis pontos e encostar nos líderes", continuou Deivid. Para isso, é preciso torcer também para que os times em melhor posição na tabela tropecem. "O campeonato é longo e muita coisa vai acontecer ainda", disse o lateral-esquerdo Léo. O bom resultado contra o Vitória, em Salvador, motivou os jogadores para o trabalho de reabilitar o Santos, que está em 15º lugar no Brasileiro, com apenas dez pontos ganhos, oito atrás dos líderes Criciúma e São Paulo. Por conta dessa má campanha, o gol atribuído ao volante Claiton, quando Adaílton desviou para seu gol a bola que o santista cruzava para Diego, deixou o atleta animado. "Fazer gols é muito importante e a gente vinha de uma adversidade na Libertadores, está mal colocada no Brasileiro e teve a dificuldade de enfrentar o Vitória no Barradão. Por tudo isso, acho que esse gol veio na hora certa para ajudar a equipe a reencontrar o caminho da vitória". Claiton admite que tentava cruzar a bola para Diego quando o zagueiro adversário pegou mal na bola e marcou contra. "Ainda bem que saiu o gol, porque se a bola não tivesse entrado, poderia levar um puxão de orelha do professor Vanderlei", disse o jogador que nem sem lembra quando marcou o último gol. "Faz bastante tempo", disse, lembrando que, como primeiro volante, essa não é sua função. O volante gaúcho havia perdido a condição de titular com a chegada de Vanderlei Luxemburgo. Paulo Almeida reassumiu a função. Isso durou pouco, pois Paulo Almeida trocou a Vila Belmiro pelo Benfica, abrindo nova oportunidade para Claiton.