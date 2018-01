Santos quer escalar Ricardo Oliveira Se depender do Santos, o atacante Ricardo Oliveira fará sua estréia no sábado, na partida contra o Santo André. Apesar da decisão judicial determinando sua reintegração à Portuguesa, o jogador continuou junto com o elenco do Santos que faz a pré-temporada em Jarinu. Tanto que hoje o clube divulgou a numeração de seus jogadores registrados na Federação Paulista de Futebol para o campeonato estadual e Ricardo ficou com a camisa 9, que foi de Alberto no Brasileiro. Hoje o departamento jurídico se manteve em silêncio, atendendo a uma determinação da diretoria. É que o Santos ainda não é parte do processo judicial: Ricardo Oliveira se apresentou ao clube com a liminar que o liberou do compromisso com a Portuguesa e os santistas o contrataram. Assim, hoje foi mais um dia de expectativa sobre as providências que a advogada Gislaine Nunes, que representa o atleta, iria tomar para restabelecer a desvinculação do atacante da Lusa. Ricardo Oliveira é a primeira opção do técnico Leão, que aguarda o andamento do processo para saber se o centroavante terá condições de jogar. William, que era o reserva direto de Alberto, está na Seleção Sub-20 e o treinador poderá escalar o novato Bruno Moraes caso Ricardo não reúna condições de atuar, mas pode também avançar Wellington ou Douglas, como fez várias vezes no campeonato Brasileiro. Fábio Costa - O goleiro Fabio Costa ainda não renovou seu contrato com o Santos. Embora ele só vença em 28 de fevereiro, o gerente de futebol Ilton José da Costa espera que tudo esteja acertado até segunda-feira, quando terá nova reunião com o procurador do atleta. O clube deve algumas parcelas do direito de imagem do jogador e, segundo o dirigente, as negociações evoluíram bastante, faltando pouca coisa para se chegar ao acordo. Já em relação à contratação de Fabiano, Ilton José da Costa revelou que as negociações não evoluíram. Há uma divergência entre a pretensão salarial do atleta e a oferta do clube e os santistas esperam que o jogador mantenha o que já havia acertado verbalmente com o técnico Leão. O Santos continua com interesse do jogador, mas não abre mão de sua política salarial.