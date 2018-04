Santos quer estrear Robinho no clássico com São Paulo

O Santos já prepara a estreia de Robinho para o clássico contra o São Paulo, no dia 7 de fevereiro, na Arena Barueri, pela sétima rodada do Paulistão. Segundo o clube, o atacante deve voltar ao Brasil no fim de semana, mas ainda não há uma data para a apresentação oficial - deve ser na segunda-feira.

O presidente do Santos, Luis Álvaro de Oliveira Ribeiro, deu uma entrevista na tarde desta quinta-feira para explicar os detalhes do negócio. Robinho foi emprestado pelo Manchester City até 4 de agosto, sem custos para o clube brasileiro, que terá de arcar apenas com os salários do jogador.

Para bancar os salários de Robinho, o Santos arranjou alguns parceiros. O número e a identidade das empresas não foram revelados, mas elas terão direito a explorar a imagem do jogador enquanto durar o contrato. Enquanto isso, o clube pagará uma pequena parcela, dentro do seu teto salarial.

"Queremos preparar uma festa digna da qualidade, do carisma e do talento do Robinho", afirmou o presidente santista, ao falar sobre a apresentação oficial do novo reforço. "Foi uma negociação que levou algum tempo, que foi difícil e complicada. Mas o Robinho está de volta à casa dele."

O presidente não escondeu a animação com a chegada do reforço. "O Robinho se encaixa perfeitamente nesse time. Ele tem a cara do time do Santos, o jeito moleque de jogar", disse Luis Álvaro. "É uma vitória para o Brasil. O sonho de todo o brasileiro é ter o Robinho em forma para jogar a Copa."