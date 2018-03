Santos quer evitar os pênaltis Com a Vila Belmiro lotada, o Santos busca hoje vencer o mexicano Cruz Azul para garantir a vaga para a semifinal da Libertadores da América. Depende, para isso, de uma vitória simples e o goleiro Júlio Sérgio, que mais uma vez substituirá Fábio Costa, espera que tudo seja resolvido nos 90 minutos, sem necessidade de levar a disputa aos pênaltis, o que ocorrerá em caso de novo empate entre as duas equipes. "O time do Santos é muito bom e tem capacidade para definir no tempo normal." Leia mais no Estadão