Santos quer Gil, mas acha difícil A idéia de ver Gil jogando com a camisa do Santos agrada aos dirigentes santistas, mas poucos acreditam que essa transferência seja possível. Um contato já foi mantido com o empresário do atleta, Gilmar Rinaldi, e se houver alguma chance, esperam contar com ele ainda para a próxima fase da Copa Libertadores. O Santos quer aproveitar o momento da carreira do jogador, que não pretende ir para o CSKA, numa transação envolvendo Vágner Love. Sabe que o contrato de Gil vai ao final do ano e da dificuldade que é ceder um jogador para time rival. A intenção dos santista é tentar uma transferência por empréstimo e, em junho, negociar diretamente com Gil, quando ele pode assinar um pré-contrato para jogar na Vila Belmiro em 2006.