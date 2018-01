Santos quer golear, com inteligência Com o Cruzeiro se distanciando na liderança do Brasileiro, o Santos passou a dedicar maior atenção à Copa Sul-Americana e espera que o interesse pela competição aumente diante da possibilidade de um novo confronto com o Boca Juniors, que venceu os santistas na final da Libertadores e ficou com o título. Para esse jogo, Leão terá seu time completo e investe numa boa vitória para poder administrar melhor a partida de volta, que será disputada em Cusco a uma altitude de 3.400 metros. Os santistas esperam um Cienciano retrancado e acham que é preciso usar a inteligência para vencer esse desconhecido adversário. "Eles devem jogar fechados para perder de pouco, como a maioria dos times que jogam aqui e se armam desse jeito", disse o volante Paulo Almeida, que volta à equipe depois de 40 dias se tratando de uma lesão muscular na coxa. Paulo Almeida já jogou em altitudes elevadas e sabe que o jogo de Cusco será muito difícil. "Já temos essa experiência e a ordem é vencer aqui de uma forma que o trabalho lá seja facilitado". Outro problema é que os atletas irão enfrentar um adversário desconhecido. "Temos que esperar cinco ou dez minutos para ver como ele se porta, quais os jogadores de maior qualidade para a gente concluir a armação". Mas o Santos terá pressa em marcar seu primeiro gol. Leão tem destacado que quando o time marca primeiro, o adversário se abre e aí pode surgir uma goleada. Caso o gol demore a sair, o risco é ser surpreendido pelos contra-ataques. Essa tem sido a rotina na Vila Belmiro e a orientação do técnico é para que seu time seja mais eficiente na conclusão a gol. Doutrina de jogo - Para Leão, "é preciso pensar em nossa doutrina de jogo e tentar impô-la". Mesmo assim, comentou que o Cienciano eliminou adversários importantes na Sul-Americana e que está concentrado nessa competição. Voltou a destacar a altitude como ponto mais forte do time, citando que o Grêmio teve dificuldades em Cusco no ano passado. "Sei o que é jogar em altitude elevada; é muito difícil e complicado", disse o técnico Leão, que conta com um bom resultado no jogo da Vila Belmiro. "Se o adversário permitir, vamos golear, mas não posso dizer que vamos dar uma goleada e sim que iremos fazer o melhor possível".