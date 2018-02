Santos quer iniciar arrancada Três vitórias. Nas contas do técnico Vanderlei Luxemburgo e dos jogadores do Santos, é isso que separa o time, atualmente na incômoda 20.ª posição no Campeonato Brasileiro, dos primeiros colocados na competição. E, depois de uma intertemporada em Atibaia, o grupo espera iniciar sua arrancada neste domingo, às 16 horas, contra o Vitória, em Salvador. "Pelas nossas contas, com três vitórias já vamos ficar perto dos primeiros colocados do Brasileiro", afirmou atacante Deivid. Para o jogador, daí para frente o time poderá sonhar mais alto e pensar em liderança. "Até porque nesta competição não existe uma equipe muito melhor que a nossa." O meia Ricardinho concorda e acha que a posição desconfortável na tabela é passageira. "É uma situação momentânea." Em campo, a promessa de todo grupo é mostrar que a pausa no Brasileiro foi bem aproveitada e haverá um novo time em campo, bem mais entrosado. "Não está sendo difícil me ajustar porque este é um grupo de jogadores de qualidade, todas as pessoas são boas e o ambiente também", afirmou Ricardinho, contratado recentemente. Deivid, outro que chegou há pouco, diz que está melhor fisicamente, mas precisará de mais de tempo para encontrar o melhor entrosamento com Robinho. "Acho que as coisas já estão melhores. Mais umas três ou quatro partidas e vamos estar no ponto." Apesar de o adversário estar abatido pela derrota para o Flamengo, pela Copa do Brasil, ninguém acredita em jogo fácil. "Eles vão querer vencer para enfrentar o Flamengo (no jogo de volta) com moral", advertiu Ricardinho.