Santos quer jogo de despedida para Neymar na Vila Belmiro

SANTOS - Quarta-feira deve ser o "Dia D" para a venda de Neymar ao Barcelona, porque o Comitê Gestor do Santos se reunirá pela manhã para decidir se bate o martelo ou não. E o clube tentará negociar com o Barça uma autorização para que o craque possa fazer um jogo de despedida na Vila Belmiro depois da Copa das Confederações.

Fontes do Santos dizem que o clube precisa vender Neymar com urgência porque os cofres estão vazios e a situação financeira é preocupante. E a diretoria sabe que dificilmente o Barça pagará mais do que 22 milhões de euros (R$ 57,6 milhões), o que equivale a um terço da multa rescisória, que é de 65 milhões de euros (R$ 170,3 milhões) - o craque cumpriu dois dos três anos do acordo que assinou em 2011.

Nesta segunda-feira, em entrevista a uma rádio em Barcelona (onde domingo viu o jogo contra o Valladolid ao lado de Luiz Felipe Scolari), Carlos Alberto Parreira disse saber que Neymar quer ir agora para a Europa. "Ele mesmo já disse a alguns amigos. Falou que está cansado do futebol brasileiro."

Na véspera, Felipão disse no Camp Nou que "provavelmente Neymar estará no Barcelona já para a pré-temporada".

Antes de Neymar, André deve deixar a Vila. O atacante será o primeiro a sair após a perda do título paulista, e hoje deve ser negociado com o Vasco. Sua saída vai aliviar um pouco a folha de pagamento, embora o Santos se comprometa a pagar R$ 50 mil dos R$ 200 mil que ele receberá em São Januário.

André está sendo liberado porque não rendeu bem e também porque dois atacantes estão chegando para o elenco. Henrique, que disputou o Campeonato Paulista pelo Mogi Mirim, assinou contrato nesta segunda - a diretoria não revelou qual a duração do vínculo. E Willian José, que está encostado no Grêmio e agrada a Muricy, tem quase tudo certo para jogar no Santos.

Outros que podem sair logo são Rafael e Felipe Anderson. O goleiro deve ir para a Roma por 5 milhões de euros (R$ 13,1 milhões). A intenção do clube italiano é fechar o negócio semana que vem, porque domingo o time enfrentará a Lazio na final da Copa da Itália. E a Lazio é o provável destino do meia (ele quase foi para lá na janela de transferências de janeiro).

Montillo fez um leve treino com bola nesta segunda, mas deve ficar fora do jogo de quarta-feira contra o Joinville pela Copa do Brasil. A intenção é colocá-lo em campo domingo contra o Flamengo, em Brasília, pelo Campeonato Brasileiro.