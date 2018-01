Santos quer Júlio César no seu gol O Santos ainda espera conseguir o empréstimo do goleiro Júlio César para a disputa da Copa Libertadores 2005. As negociações continuam e, como o clube italiano não poderá utilizar o atleta no primeiro semestre, por estar no limite de jogadores estrangeiros, são grandes as chances do ex-atleta do Flamengo se transferir provisoriamente para a Vila Belmiro. Os santistas já haviam tentado essa contratação quando Vanderlei Luxemburgo assumiu o comando do time mas, diante da impossibilidade, o escolhido na ocasião foi o chileno Tápia. Nesta segunda-feira o técnico Oswaldo de Oliveira elogiou bastante o goleiro Mauro, que renovou seu contrato com o Santos, mas não escondeu que o Santos procura outro jogador para a posição. "Eu vi o Mauro jogar muito bem e tenho muita confiança em seu crescimento", disse Oliveira, acrescentando: "o enriquecimento do elenco é natural e vamos buscar reforços. Se surgir a possibilidade de contratar um grande goleiro e isso não se limita só a esse setor". Marcelo Teixeira só considera oficial o contrato quando ele é assinado pelo jogador e, nesse caso, apenas cinco atletas estavam de contrato novo: Mauro, Ávalos, Fabinho, Bóvio e Flávio. Com relação ao lateral-direito Paulo César, o presidente santista informou que já há um acordo entre o clube e o atleta, mas há uma pendência entre o Paris Saint-Germain e o jogador, que está na França resolvendo o problema. É que os franceses pretendem continuar pagando metade de seu salário durante o novo empréstimo ao Santos, mas não concorda em pagar os direitos de imagem, gerando um impasse. Segundo Teixeira, as negociações com Preto Casagrande estão adiantadas e a renovação é possível. Já em relação a Antônio Carlos, ele informou que o técnico Oswaldo de Oliveira está analisando a situação do zagueiro e não deu certeza da permanência do atleta indicado por Vanderlei Luxemburgo. A permanência do zagueiro André Luís foi pedida pelo técnico Oswaldo de Oliveira, mas o presidente Marcelo Teixeira acredita que ele está mais próximo de sair do que ficar na Vila Belmiro, diante das negociações avançadas com clubes do exterior.