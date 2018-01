Santos quer manter 100% na Vila O técnico Celso Roth conta com todos os seus jogadores para a partida deste domingo contra o Flamengo. Com isso, possui várias opções para escalar o time. Uma delas é tirar o experiente Esquerdinha do banco de reservas ou optar pelos novatos Diego e Wellington. Para começar, porém, colocará em campo mais uma vez o esquema 3-5-2, mantendo Willian e Oséas no ataque. "O time ficou melhor com essa formação", acredita. O que Roth não quer é ver seu time relaxado. Neste ano, o aproveitamento do Santos na Vila Belmiro é de 100%, o que dá maior tranqülidade para a equipe jogar em casa. Com dez pontos ganhos, o Santos ocupa a oitava colocação. "Uma vitória nos manterá na zona de classificação, por isso nem podemos pensar em outro resultado", disse o zagueiro Preto. Além de Esquerdinha, Diego ficará no banco. O meia, que completa 17 anos na semana que vem, já é um ídolo da torcida. E um dos nomes mais pedidos pelos torcedores quando as coisas vão mal em campo.