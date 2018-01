Santos quer manter invencibilidade O Internacional de Porto Alegre nunca ganhou um jogo na Vila Belmiro e, se depender da vontade dos santistas, a quebra desse tabu não ocorrerá nesta quarta-feira, quando os dois times se enfrentam às 21h45, pela Copa do Brasil. O regulamento preocupa os jogadores do Santos e o objetivo é conseguir uma vitória, de preferência sem tomar gols. "Não podemos sofrer gol em casa e, se possível, temos de marcar", disse o técnico Celso Roth, que não acredita numa retranca do adversário. "É um time grande e, já que a regra o favorece, vem buscar a vitória, de preferência com mais de dois gols de diferença." Por conta disso, espera "um jogo equilibrado e que o Santos se imponha". Celso Roth não vai alterar o time. "Vamos jogar no mesmo esquema tático, procurando melhorar a cada jogo." Com a contusão de Michel na partida de domingo contra o Flamengo, cogitou-se em substituí-lo por Renatinho, que atuaria improvisado na lateral direita. O titular se recuperou a tempo, treinou forte cruzamentos e garantiu sua volta ao time. "Ainda sinto uma pequena dor, mas não será ela que irá me tirar desse jogo." No começo, o técnico Celso Roth não pensava em escalar Oséas e William no mesmo time, mas acabou rendendo-se ao desempenho da dupla, que agora é titular e vem melhorando o entrosamento a cada jogo, ao mesmo tempo que aumenta a preocupação dos adversários. "A marcação está cada vez mais em cima, mas procuro me movimentar bem e, no jogo contra o Flamengo deu certo: o Oséas marcou o gol." Pelo seu estilo de jogo, sua função tem sido de abrir espaço para que os outros companheiros que vêm de trás. E abrir espaços será uma das metas para o jogo desta quarta-feira, em que se espera um Internacional retrancado, pronto para surpreender o Santos em contra-ataques. "Não podemos tomar gol em casa, pois isso complica nossa vida", disse Oséas, que prega um cuidado especial de marcação, "além da busca constante do gol". Para vencer o esquema defensivo do adversário, o atacante acha que seu time tem que usar as jogadas mais fortes, como o aproveitamento das jogadas de bola parada e cruzamentos pelas laterais. "É preciso, também, aproveitar as oportunidades que surgirem, porque serão poucas."