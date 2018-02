Santos quer melhorar preparo físico O preparador físico do Santos, Antônio Mello, ainda não está satisfeito com a evolução física de seus jogadores, conseguida nos dez dias da intertemporada em Atibaia. "Os jogadores estão conscientes de que precisam se cuidar para ter uma condição física muito boa mais à frente", disse ele, destacando a visível perda de peso de alguns atletas. "Alguns deles perderam até um pouco mais de três quilos e o percentual de gordura do grupo baixou". Mesmo com esse resultado, já avisou: "isso favorece o desempenho físico, mas vamos continuar cobrando e melhorando a qualidade no treinamento para solicitar ainda mais empenho nos jogos". Na primeira partida depois do trabalho em Atibaia, domingo contra o Vitória, Mello viu o domínio físico de sua equipe. "No primeiro tempo, houve um equilíbrio na disputa do jogo, mas nossa supremacia física nas jogadas individuais foi notada", comentou. "Já na segunda etapa, o time do Vitória morreu, caiu em campo, enquanto o Santos ficou inteiríssimo". Antônio Mello vai aproveitar as próximas três semanas, em que o Santos só jogará aos domingos, para dar continuidade a esse trabalho. Prometeu um trabalho forte, em alguns dias em dois períodos. "A cobrança é muito forte em termos de condicionamento físico, pois não gosto de jogador mais ou menos", disse. Ele admite que muitos dos jogadores não tiveram férias no começo do ano e estavam muito desgastados fisicamente. "Eles realmente sofreram muito, tiveram grande desgaste, mas vou cobrar mais ainda para que melhorem o desempenho nas partidas", concluiu.