Santos quer o título da Libertadores Os Meninos da Vila iniciam aos 5 minutos de quinta-feira a realização de um sonho: a disputa da Libertadores. Vão enfrentar o América, em Cali, Colômbia, sabem que será o confronto mais difícil dessa fase, mas confiam na superação da imaturidade para conquistar mais esse título. O Santos ficou fora do torneio nos últimos 19 anos e muitos dos atuais jogadores nem tinham nascido ainda. "Passamos por situação parecida no Brasileiro e, como o time não conquista a Libertadores há muito tempo, é uma responsabilidade a mais que temos e faremos tudo para trazer mais essa conquista", disse o meia Diego. O lateral-esquerdo Léo demonstra a mesma tranqüilidade. Espera "um jogo muito truncado, pois o América vai querer a vitória de qualquer maneira e nós temos que buscar o resultado nos contra-ataques". Para ele, a inexperiência do grupo em competições internacionais não deve atrapalhar. "Todos estamos cientes das dificuldades e empenhados em superá-las, mostrando o mesmo futebol que nos deu o Brasileiro". Leão procurou conter a ansiedade de seus jovens atletas. Lembrou que a equipe amadureceu muito no Brasileiro e vai superar as novas dificuldades. "É muito mais difícil jogar no Rio Grande do Sul, em São Paulo ou no Rio de Janeiro do que em Cali", disse o treinador. Tanto que deu a mesma liberdade de sempre aos seus jogadores, que devem fazer as jogadas individuais e sempre pensar na vitória. "Quando cheguei aqui no ano passado, ouvi uma verdade: o time não ganhava fora de casa e isso pode ter sido pela escolha do empate como resultado, que acabava virando derrota". Por isso, revelou que escolhe sempre a vitória como objetivo. O que o treinador não quer é ver a indecisão ocorrida no jogo contra o Juventus se repetindo. "Isso não pode acontecer mais", disse Leão. Os jogadores admitem que está havendo problema nas finalizações e que muitas oportunidades de gol estão sendo desperdiçadas. "É preciso ter tranqüilidade, tocar bem a bola que as chances aparecem", disse o artilheiro Ricardo Oliveira, que completou: "é preciso marcar bem o adversário". Diego entende que está faltando um pouco de tranqüilidade, conseqüência do começo de temporada, problema verificado nas três partidas disputadas no Paulista. "Mas temos que superar isso logo, pois os dois campeonatos que estamos disputando são muito curtos". Para Robinho, os bons resultados virão se o time mantiver "o mesmo futebol alegre e humilde". Não teme a marcação forte que deverá receber nesses jogos da Libertadores: "a marcação vai existir, mas nossa equipe está preparada e vai se movimentar bastante no ataque, procurando fugir da zaga adversária em busca dos gols". Para essa partida, o técnico Leão vai manter Reginaldo Araújo na lateral-direita, enquanto promoverá a volta de André Luís à zaga. Elano retorna à sua função de meia-direita, liberando Robinho para jogar pelo lado esquerdo, como gosta. Dependendo do andamento da partida, o treinador poderá colocar em campo Nenê e Fabiano, duas recentes contratações.