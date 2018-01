Santos quer pegar o Boca na Vila O Boca Juniors é o adversário do Santos na final da Copa Libertadores da América. A equipe argentina venceu o América por 4 a 0 (dois de Tevez, um de Schiavi e outro de Delgado), ontem, em Cali ? em Buenos Aires, havia vencido por 2 a 0 ?, e ganhou o direito de decidir com a equipe brasileira. A primeira partida será quarta-feira, no Estádio La Bombonera, em Buenos Aires. O palco da finalíssima, no dia 2, ainda não está definido. O Santos sonha com a Vila Belmiro. Leia mais no Jornal da Tarde