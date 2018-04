Santos quer retomar a liderança O Santos quer esquecer da derrota para o Botafogo, na quarta-feira, e deixar de lado os erros de arbitragem das últimas partidas para neste domingo, contra o Figueirense, às 15h30, em Mogi-Mirim, tentar recuperar a liderança do Campeonato Brasileiro. Para isso, porém, além de ganhar do time catarinense, tem de torcer por um tropeço do Palmeiras, contra o Vitória, em Salvador. O técnico Vanderlei Luxemburgo pede mais atenção à Comissão de Arbitragem para que os erros contra o Santos diminuam. "Não estou satisfeito. São muitos jogos seguidos com falhas", reclama o treinador santista. Nas últimas partidas, alguns gols do Santos foram anulados de maneira errada, e isso tem incomodado Luxemburgo. Para este domingo, o técnico conta com as voltas de Paulo César e Ricardo Bóvio, que cumpriram suspensão por causa dos cartões amarelos. "A gente não fez uma boa partida contra o Botafogo. A derrota aconteceu, é até normal, mas agora temos de vencer para voltar à liderança", comenta àulo César. Apesar de atuar fora de sua casa ? o Santos perdeu o mando de uma partida por causa de um rojão que foi lançado no gramado da Vila Belmiro no clássico contra o São Paulo ?, o técnico Vanderlei Luxemburgo acredita que contará com o apoio da torcida. "É lógico que eu preferia jogar em casa. O Santos seria beneficiado se fosse na Vila, mas a escolha por Mogi-Mirim foi ótima. Nós temos muita torcida aqui. També por isso que eu trouxe a delegação antes para cá, para ir se acostumando e criar um clima para o jogo", comenta Luxemburgo. A última vez que o Santos esteve na cidade foi dia 28 de abril de 2001, goleada por 5 a 1 sobre o Mogi. Mesmo com o adversário em uma situação não tão confortável ? o Figueirense não vence há seis jogos ? Vanderlei Luxemburgo prevê muitos problemas para o seu time. "O Figueirense é um time muito forte, difícil de ser batido."