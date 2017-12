Santos quer Robinho fora da Seleção O Santos pediu a dispensa de Robinho e do meia Ricardinho do amistoso da seleção marcado para o dia 17, contra a Croácia, mas o objetivo maior é contar com o atacante nas seis partidas que o atleta poderá disputar pela equipe antes de se apresentar ao Real Madrid. O jogador procurou nesta terça-feira evitar polêmica a esse respeito, afirmando: "quero estar na seleção e no Santos para ajudar, mas para onde for, estarei contente". Já o meia achava que estava tudo certo porque o Santos não teria jogo naquela data, mas foi lembrado que haverá a estréia na Sul-Americana, contra o Fluminense. Gallo confirmou nesta terça o interesse em manter os dois jogadores para a competição latina e não descartou a possibilidade de inscrever Robinho, mesmo que seja apenas para uma partida. "Estamos pensando nisso, pois há a possibilidade de alterar a lista quando chegar a fase dos jogos internacionais. Mas vamos resolver isso ate o momento das inscrições". Robinho estava satisfeito com a nova convocação, pretende jogar o amistoso contra a Croácia e até conseguir uma dispensa antecipada por parte do Santos, permanecendo na Europa depois do jogo contra a Croácia. "Estou feliz porque o Santos vem de uma vitória muito boa e pela convocação", disse ele, acrescentando: "o objetivo de qualquer jogador é a seleção, mais uma vez fui lembrado pelo Parreira espero ir lá para fazer um bom trabalho". Ele considerou também a possibilidade de jogar ao lado de Ronaldo Fenômeno: "Se a gente tiver de jogar, vai ser muito, mas o importante é que seja um bom jogo, independente de quem estiver em campo". O atacante, maior ídolo santista depois de Pelé, não entrou em choque com os torcedores, que o ignoraram no clássico de domingo contra o Corinthians. "A torcida não me apoiou, mas também não vaiou. Não tem problema; o importante é que o Santos ganhou e ganhou bem". A despedida de Robinho pode ser na Vila Belmiro e esse é o seu desejo. Há duas datas para isso: dia 11, contra o Brasiliense, caso seja liberado depois do jogo contra a Croácia, ou dia 21, contra o Figueirense, se a diretoria mantiver sua posição de cumprir o acordo feito na semana passada. "Sem dúvida, quero a despedida na Vila Belmiro com os gols que não saíram domingo, na minha volta". Robinho foi o último jogador a embarcar no ônibus que levou o time ao aeroporto de Guarulhos. Os jornalistas perguntaram a Gallo se o "novo galático" tinha algum privilégio. "Não tem não, ele está atrasado", respondeu o técnico, que não sabia o motivo do atraso.