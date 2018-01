Santos quer trazer Luís Fabiano O Santos já não esconde que busca pelo menos três reforços de peso para o segundo semestre e a diretoria trabalha para contratar Luís Fabiano, que estaria disposto a voltar para o Brasil. França também estava na lista, mas estaria sendo negociado com o Corinthians. Marcinho continua sendo o meia preferido e Gil voltou a interessar. Um zagueiro também está nos planos dos santistas, mas o nome do pretendido não vazou para a imprensa. Esses reforços visam, além de garantir um time forte para a fase final da Libertadores e para o Brasileiro, suprir a saída de jogadores importantes, como Deivid. Dificilmente o centroavante permanecerá na Vila Belmiro e sua liberação pelo Bordeaux custa 6 milhões de euros. Quando Elano foi vendido, o presidente Marcelo Teixeira fez a tentativa de comprar os direitos federativos do atleta e estava disposto a desembolsar até 4 milhões de euros. Mas o Corinthians também quer o jogador, que deverá mesmo sair do Santos. Hoje, Deivid disse que pretendia ficar mais uns dez anos. "Comecei e gostaria de terminar minha carreira aqui, mas depende do que o Bordeaux pensa. Eles investiram um dinheiro muito alto e claro que vão recuperar o que gastaram". Ele tem contrato com o clube francês até junho de 2007. Deivid disse que sua saída depende do time que vai jogar. "Se for um Milan, Real Madrid, Valência, Barcelona tudo bem, mas se não for, prefiro ficar". Se a diferença salarial for pequena, ele relevou que pretende continuar no Brasil, perto da família. O técnico Gallo entende que "as contratações são sempre bem vindas, pois todos clubes grandes procuram se reforçar". Ele prevê dificuldades no segundo semestre com a seqüência da Libertadores, o Brasileiro e a Sul-Americana. "Temos de manter um bom nível e vamos trazer todo jogador que apresentar um bom custo-benefício".