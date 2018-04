Santos quer vencer em casa para se aproximar do G-4

O Santos vai jogar nas duas próximas rodadas na Vila Belmiro contra times que estão na zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro e quer aproveitar a oportunidade para se aproximar do grupo dos quatro primeiros colocados. O volante Emerson ressaltou a necessidade do time da Baixada vencer Santo André e Botafogo.

Veja também:

Marta chora na chegada ao Santos

MASCOTES - Baixe o papel de parede do seu time

Visite o canal especial do Brasileirão

Brasileirão 2009 - Tabela | Classificação

Dê seu palpite no Bolão Vip do Limão

"Não existem jogos fáceis num campeonato como este. Mas não podemos nos preocupar com a situação do adversário. Temos que pensar no que devemos fazer. Sabemos que serão partidas difíceis, mas diante de nosso torcedor temos que vencer e convencer", afirmou.

Para o volante Rodrigo Souto, o Santos tem a obrigação de vencer na Vila Belmiro. "Temos que fazer nosso dever de casa e encostar nas equipes que estão na ponta da tabela, já que estamos a sete pontos do G-4. Respeitamos muito estes adversários, mas temos que confirmar os pontos dentro de casa", comentou.