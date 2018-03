Santos quer vencer para afastar a crise Mais do que nunca o Santos precisa vencer o jogo das 18 horas deste domingo contra o Botafogo, na Vila Belmiro. É que o time vem de uma crise provocada pela saída do goleiro Doni e do centroavante Robgol, encerrada com uma conversa entre o presidente Marcelo Teixeira e o técnico Emerson Leão, mas que voltou a pesar depois da derrota na partida contra o Paraná. "Vivemos o momento da necessidade da vitória", disse o treinador, que explicou: "não soubemos construir nossa primeira vitória, tivemos alguns agravantes como o gol sofrido aos 12 segundo quando nossos onze jogadores estavam de um lado só do campo". Para chegar a esse bom resultado que ajude a afastar a crise na Vila Belmiro, Leão quer seu time jogando mais solidariamente e mais coesa no fechamento dos espaços. Não só pelo jogo contra o Paraná, mas também pela contabilidade que aponta dez gols sofridos nas últimas quatro partidas. Mas o treinador procurou atribuir as falhas a erros coletivos, pois considera que, nessas situações, a defesa e o meio-de-campo também não ajudaram. "Por incrível que pareça, nosso time mereceu levar mais", disse o treinador, que apontou a saída para essa situação. "Não pode ser esquecido que no ano passado tivemos a defesa menos vazada, com qualidade exemplar porque jogamos um futebol solidário, competitivo e em grupo". Por conta disso, ele quer seus jogadores atuando de forma mais compacta, mais agrupada. "Quando você está eventualmente atravessando uma fase duvidosa, precisa estar sempre com o companheiro próximo. Então, nós temos de, novamente, nos aproximar". DESFALQUE - O Santos não poderá contar com o zagueiro André Luís, que foi expulso no jogo de quarta-feira e vai cumprir suspensão automática. Será substituído por Alcides, que atuará ao lado de Alex. Essa deverá ser a única alteração na equipe para o jogo contra o Botafogo. O fato de o time carioca ter sido derrotado pelo Goiás e ir para a Vila Belmiro buscando a reabilitação não deverá tornar as coisas mais difíceis para os santistas. "Também estamos vindo de derrotas e vamos complicar", disse Leão, que considera essas dificuldades como algo "que um time superior tem de passar". O lateral-esquerdo Léo analisou a situação atual do time, que foi desclassificado antecipadamente no Paulista e perdeu a primeira partida do Brasileiro. "Temos de ter a humildade de reconhecer que não estamos bem e nada melhor do que dar a volta por cima dentro de campo". O atleta lembrou que foi a primeira rodada do campeonato brasileiro. "Foi difícil, mas serviu de lição para que no decorrer da competição a gente não erre tanto". Entende que precisa mais determinação por parte do grupo e que há ainda 45 rodadas no campeonato. "Dá para recuperar esses pontos perdidos", completou. CRISE - Os jogadores procuraram passar a imagem de que não houve crise com a saída de Doni e Robgol, determinada pela diretoria e que levou insegurança ao grupo. Léo entende que quando o jogador está dentro de campo "sabe que está sujeito a tudo, mas não pode entrar com essa preocupação de que pode ser o próximo". "O presidente Marcelo Teixeira confia no grupo todo, assim como confiava nos dois, e não sabemos o motivo, o por que aconteceu", disse Léo, dando o tom: "ninguém aqui vai questionar nada porque a ordem veio de cima e vamos continuar procurando sempre fazer o melhor, sabendo que nem sempre vamos conseguir". O lateral defendeu ainda Teixeira, "que sempre jogou com sinceridade com todo o grupo e não há porque ter um clima contra".