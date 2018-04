Santos quer vencer para voltar a brigar por Libertadores

Enfraquecido, mudado e sob pressão, o Santos tem obrigação de ganhar do Santo André, neste domingo, às 16 horas (com estadao.com.br e ao vivo na rádio Eldorado/ESPN), na Vila Belmiro, para ainda ter direito de sonhar com vaga na Copa Libertadores da América de 2010. No momento em que os próprios jogadores reconhecem que já erraram demais no Campeonato Brasileiro e que daqui para frente é proibido perder, o time fica sem o seu principal jogador, Paulo Henrique Lima.

Veja também:

Com novo técnico, Santo André quer deixar zona de risco

MASCOTES - Baixe o papel de parede do seu time

Visite o canal especial do Brasileirão

Brasileirão 2009 - Tabela | Classificação

Dê seu palpite no Bolão Vip do Limão

Titular absoluto desde a primeira rodada de competição, o meia está na seleção brasileira sub-20 que vai disputar o Mundial do Egito. A tendência é que Vanderlei Luxemburgo mantenha a formação com três volantes - Emerson, Germano e Rodrigo Souto (cumpriu suspensão contra o Corinthians) - e que Neymar volte ao time para atuar ao lado de Kléber Pereira. A escalação da equipe será confirmada apenas pouco antes do jogo porque Neymar sofreu entorse no joelho esquerdo e é dúvida.

Outro jogador que poderá ser importante para o time a partir deste domingo é Emerson. Nos coletivos de quinta e sexta-feira, o ex-volante da seleção brasileira, Real Madrid e Milan, entre outros clubes, mostrou que está perto de atingir a forma ideal. Luxemburgo reserva para ele um papel especial. Ser o técnico dentro de campo, orientando a colocação dos jogadores de marcação e cobrando maior empenho do time.