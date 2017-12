Santos quer vitória para embalar Embalado pela vitória por 4 a 2 no último domingo contra o Corinthians, o Santos investe numa nova vitória sobre o Internacional, nesta quarta-feira, em Porto Alegre (RS), para encostar nos líderes do Campeonato Brasileiro. Ricardinho, o capitão do time, destacou que o resultado obtido contra o maior rival deu um novo ânimo para a equipe. "Vencer sempre é importante, mas contra um adversário como esse, tem um efeito especial." O técnico Gallo concorda e diz que "vencer um clássico é sempre importante e dá moral", mas adverte: "vivemos o jogo a jogo e a partida contra o Internacional também vale três pontos". Esse foi o ponto que ele destacou ontem com seus jogadores. "Estamos focados nisso e vivendo cada jogo como se fosse o último." Com seis pontos de distância da líder Ponte Preta, os jogadores santistas não perderam o ânimo. O goleiro Saulo acha que "o campeonato é longo e temos de estar preparados para tudo o que ainda vai acontecer". O volante Fabinho acredita numa boa recuperação depois da vitória sobre o Corinthians: "era um jogo que precisávamos vencer, depois de algumas derrotas consecutivas, e o melhor é que foi contra o Corinthians". Ele pensa no jogo contra o Internacional e no de domingo, contra o Paraná. "Temos dois jogos difíceis fora de casa e é a hora de mostrar o crescimento para vir com bastante pontos lá do sul", disse ele, falando no objetivo de voltar com mais seis pontos. "Todos sabem da dificuldade de jogar fora de casa e contra esses adversários, mas precisamos vencer as duas partidas". Fabinho acha que a movimentação de jogadores, com a saída recente de Deivid e Léo e com o fato de Robinho estar se despedindo da Vila Belmiro não deve interferir nos jogadores que permanecem. "Nesse momento de transição, os jogadores que estão aqui têm de estar com os pés no chão e só temos de pensar que temos de continuar fazendo o melhor para o Santos e não perder o foco que é encostar nos primeiros." INDEFINIÇÃO - Gallo não confirmou o time que enfrentará o Internacional, mas sabe que poderá contar com Robinho, que viajou para o Sul animado com sua volta aos estádios. Já Giovanni continua evitando contato com jornalistas, mas também tem vaga garantida e está se tornando no principal jogador da equipe.