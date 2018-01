Santos reage e tenta segurar Deivid O Santos conta com Deivid para o Paulista e para a Libertadores da América e, por isso, só vai liberar o jogador em último caso. O presidente Marcelo Teixeira foi surpreendido pelo noticiário de que o atacante já teria acertado as bases de sua transferência para o Atlético de Madri. Por outro lado, Marcel deixou o Samsung e deve ser apresentado nas próximas horas à Acadêmica de Coimbra. Os santistas pretendiam contratar o jogador mesmo com a permanência de Deivid. O contrato de empréstimo de Deivid termina em julho, mas há uma cláusula que permite sua saída em caso de negociação em definitivo com algum outro clube europeu. E o Atlético de Madri, depois de muita negociação, aceitou pagar os US$ 4 milhões ao Bordeaux, que detém os direitos federativos do atleta. Deivid, por seu lado, confirmou a transação e está conversando com a diretoria santista para conseguir a liberação. O Santos tem direito a 10% do valor negociado, US$ 400 mil, mas isso não atrai a diretoria, que confia no centroavante e sabe as dificuldade de contratar um substituto nessa altura. Concretizada, porém, a negociação entre o Bordeaux e o Atlético, não restará outra alternativa a não ser liberar o atleta. Tanto que o clube espanhol estaria negociando diretamente com o Bordeaux e com o procurador do atleta, que está na Espanha, e o assunto só será comunicado à diretoria santista quando estiver tudo concluído. Além de estar perdendo o artilheiro do time, o Santos acabou perdendo outra briga nesta segunda: o atacante Marcel foi vendido pela coreana Samsug à Acadêmica de Coimbra por 1,8 milhão de euros e o contrato do atacante é por três anos e meio. Os santistas queriam o jogador por empréstimo, mas os coreanos pretendiam vendê-lo para recuperar parte do investimento. Ainda no Samsug, os santistas podem tentar também Nadson, que está discutindo com o clube coreano um reajuste contratual. Como Marcel, o investimento será grande, porque o interesse é pela venda em definitivo. Igualmente vultoso seria o investimento em Giovanni, ídolo da torcida, que até a semana passada estava descartado principalmente por conta dos valores envolvidos na transferência. Atualmente, o Santos tem Robinho e Basílio em condições de serem titulares, mas há outros dois atacantes recém-contratados no grupo: Evando e Éder Ceccon. Eles ainda não tiveram oportunidade, embora Evando tenha entrado no final do jogo de domingo em Campinas. Há ainda William, que teve outra oportunidade no Santos no ano passado e não foi bem. Os comentários são de que eles está voltando para o exterior. E o novato Luizinho dificilmente chegará à condição de titular nos próximos dias. Se o Santos está perdendo Deivid e perdeu Marcel, também pode perder a disputa pelo lateral-direito Paulo César para o Corinthians. O Paris Saint-Germain está irredutível e aceita emprestar o atleta, mas não concorda em continuar pagando os direitos de imagem, em torno de US$ 100 mil mensais. Se esse valor for somado ao que os santistas pagavam ao jogador na temporada passada, ele sairá do teto salarial. Já em relação à MSI, esse parece não ser o problema.