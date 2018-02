Santos realizará treino para reconhecer o gramado na Bolívia Depois de viajar à Bolívia, o Santos realizará na noite desta terça-feira um treinamento no Estádio Ramón Aguilera (Tahuichi), local da partida contra o Blooming, válido pela primeira fase da Copa Libertadores. Com isso, o técnico Vanderlei Luxemburgo espera que os jogadores tenham uma rápida adaptação ao gramado, para facilitar o toque de bola. Líder do Paulistão com 100% de aproveitamento (são cinco vitórias), o Santos embarcou para Santa Cruz de la Sierra depois de realizar um leve treinamento no CT Rei Pelé. Foram 2h45 de viagem até um hotel da região. O Santos decidiu viajar com dois dias de antecedência para poder se adaptar ao clima da cidade, mesmo não tendo problemas com a altitude. Ainda nesta terça, o Santos apresentou o atacante Marcos Aurélio, que assinou com o clube após ser liberado pela Justiça. O Atlético Paranaense tinha entrado com uma ação para tentar manter o atleta no elenco. Marcos Aurélio foi inscrito na Libertadores com a camisa 17, mas deve ficar de fora da estréia, uma vez que perdeu o cartão de vacina obrigatório e não viajou.