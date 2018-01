Santos pega o Coritiba disposto a respirar no Campeonato Brasileiro

O Santos encara os dois próximos jogos na Vila Belmiro - neste sábado, às 21 horas, contra o Coritiba, pela 17.ª rodada, e na quarta-feira contra o Vasco - de uma maneira única: a grande chance de se afastar bem da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O time tem apenas três pontos de vantagem para a zona da degola e, na conta de todos os jogadores, são necessários seis nos próximos confrontos em casa.

"É a hora de subir. São rivais diretos e não podemos ficar nessa situação (perto da zona de rebaixamento)", disse o goleiro Vanderlei. "Time grande não pode ficar ganhando e perdendo. É hora de ter uma sequência", afirmou o centroavante Ricardo Oliveira.

O técnico Dorival Júnior afirmou que é preciso ficar com os pés atrás, mesmo diante do lanterna do Brasileirão. "Estamos muito focados nesse jogo, sabemos a importância que tem. A preparação é feita nesse sentido. O adversário teve uma mudança grande no elenco durante a semana e por se torna perigoso", disse o treinador.

O time tem poucas mudanças: a principal é a entrada de Gustavo Henrique no lugar de Werley (suspenso), em uma alteração que pode não ser apenas pontual. Como Werley acumula algumas falhas nos últimos jogos e Gustavo Henrique foi bem no empate com o Flamengo, a troca de um zagueiro pelo outro pode ser definitiva.

No meio de campo, Thiago Maia recupera a vaga de Paulo Ricardo. Depois de ter sofrido uma pancada na cabeça que o levou ao hospital no jogo contra o Palmeiras, o volante volta a ser titular. "O Thiago é um jogador da posição, era titular até então. Ele teve o problema diante do Palmeiras, não saiu por questão técnica. Mas o Paulo Ricardo vinha fazendo boas partidas. Quero tentar, pela característica do Thiago, dar mais dinâmica em um jogo importante", disse Dorival Júnior.