Santos reclama da arbitragem Depois da vitória do Santos sobre o Paulista, por 3 a 2, nesta quinta-feira, o técnico Leão começou a entrevista coletiva pedindo para que os repórteres fossem ouvir os jogadores sobre o que o árbitro Anselmo da Costa disse a eles durante a partida. Mas apenas dois deles se queixaram: o capitão Paulo Almeida afirmou que o juiz o ameaçou de expulsão várias vezes e Robinho disse ter sido avisado de que receberia o cartão amarelo se continuasse abusando dos dribles e procurando humilhar os adversários. "Paulo Almeida, inclusive, me disse que foi reclamar de um pênalti e o juiz disse que não marcaria nenhuma penalidade para o Santos", afirmou o diretor de futebol do clube, Francisco Lopes. O comportamento do time do Santos, no entanto, foi elogiado pelo treinador: "Nosso desempenho foi para conseguirmos vencer de oito, mas só ganhamos de três. Se corremos algum risco quanto ao resultado foi porque o adversário recebeu uma ajudinha." Os jogadores também ficaram satisfeitos com o rendimento do Santos no jogo desta quinta-feira, mas todos admitem que a equipe está perdendo muitos gols, além de apresentar falhas na marcação. O mais rigoroso foi o goleiro Fábio Costa, para quem a equipe precisa melhorar muito para ir adiante no Campeonato Paulista. "Apresentamos falhas nas bolas aéreas. É normal o time ainda sentir falta de ritmo de jogo, mas não podemos tomar gols como os que tomamos". O atacante Ricardo Oliveira, artilheiro do Santos na competição com três gols, justificou as inúmeras oportunidades que perdeu e disse que pediu desculpas a Robinho por tê-lo atrapalhado num lance de gol certo. "O importante é que o time cresceu bastante e a bola está chegando com qualidade na frente, graças à categoria de Robinho, Diego, Elano, Renato e Léo", comemorou.