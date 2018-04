Santos reclama da divisão de ingressos para final da Copinha e critica FPF

SÃO PAULO - A divisão de carga de ingressos para a final da Copa São Paulo de Futebol Júnior deixou a diretoria do Santos irritada com a Federação Paulista de Futebol (FPF). O adversário do Corinthians na decisão de amanhã publicou nota oficial em que reclama de desrespeito pela falta de bilhetes colocados à venda para a torcida do time.

O Santos pleiteava pelo menos metade da carga de ingressos para o jogo, que será no Pacaembu. Como não foi atendido, acusou a entidade de dar tratamento desigual aos times, além de cometer “desprestígio com a grande legião de fãs do Santos”, afirma o documento, assinado pelo presidente, Odílio Rodrigues.

Na quarta-feira o clube já havia reclamado por considerar insuficiente ter direito apenas a bilhetes para o tobogã. A FPF, então, liberou outro setor, com entrada pelo portão 21, que dá acesso à arquibancada do canto, em frente ao local destinado aos torcedores da equipe visitante.

A FPF desistiu de dividir a carga de ingressos entre os dois times por motivos de segurança. Segundo o Santos, o clube terá direito a 13,5 mil entradas, contra 15,7 mil do adversário.