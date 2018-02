Santos reconhece gramado em Quito Em busca da classificação para as oitavas-de-final da Copa Libertadores da América, o Santos desembarcou na noite de segunda-feira, em Quito, no Equador, e já realizou um treino nesta terça-feira pela manhã no Centro de Treinamento do El Nacional. Logo mais à tarde, os jogadores fazem um treino de reconhecimento do gramado do Estádio Olímpico de Atahualpa, local da partida de quarta-feira, às 21h40 (horário de Brasília), com transmissão ao vivo da TV Globo. O atual campeão brasileiro lidera o grupo 3, com seis pontos em dois jogos.