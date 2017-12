Santos recorre de punição no STJD O advogado do Santos, Mário Mello, entrou com recurso nesta quarta-feira no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) contra decisão da 2ª Comissão Disciplinar do tribunal, que puniu o clube com perda de mando de campo de um jogo, por causa de incidentes ocorridos na partida com o Corinthians, em 6 de outubro, em Vila Belmiro. De acordo com Mello, o Santos não pode ser penalizado por causa de sinalizadores luminosos em poder de corintianos, com a permissão da Polícia Militar. Ele anexou ao recurso um documento obtido do Comando da PM de Santos, e acredita que isso possa mudar o resultado do julgamento na última instância da Justiça Esportiva. A certidão da PM, segundo Mello, atesta que torcedores podem entrar nos estádios em São Paulo com sinalizadores luminosos. "Em 24 de setembro foi realizada reunião da PM com chefes de torcidas dos clubes paulistas, na qual ficou estabelecido o que os torcedores poderiam ou não levar para os estádios", disse Mello. Na terça-feira, o argumento dos auditores da 2ª Comissão Disciplinar para condenar o Santos foi o de que o clube não impediu o ingresso dos artefatos na Vila Belmiro. Um dos sinalizadores queimou a toalha do goleiro Fábio Costa, do Corinthians, pouco antes do início do segundo tempo do clássico.