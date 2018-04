Santos recua e inscreve titulares Acabou a folga dos titulares do Santos, que haviam sido poupados da Copa Sul-Americana pelo técnico Vanderlei Luxemburgo. Nesta quarta-feira, o Santos foi intimado pela Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) e pela Rede Globo a inscrever o time principal na competição e nova lista foi encaminhada à entidade, com o nome de suas maiores estrelas. Assim, os nove atletas menos expressivos, que defendem o Santos B, foram cortados para dar lugar Robinho, Ricardinho, Deivid e companhia. Essa mudança brusca, ocorrida na manhã desta quarta, já provocou problemas para Luxemburgo, que só ficou com três jogadores no banco na partida desta quarta contra o Paraná: Júlio Sérgio, Leonardo e Lello. Para o jogo de volta, porém, ele terá de escalar a força máxima disponível para obedecer a determinação da Conmebol e da Rede Globo. Nesta quarta-feira pela manhã os titulares treinaram fisicamente e nesta quinta voltam a trabalhar em dois períodos, sendo que o treino da tarde será comandado por Vanderlei Luxemburgo. Mesmo com a mudança, o objetivo do treinador foi parcialmente alcançado. É que os adversários diretos na luta pelo título folgaram no meio da semana e tiveram a semana toda para recuperar seus atletas. Se os titulares tivessem jogado nesta quarta, teriam continuado na maratona de jogos fora de casa, não podendo recompor as forças. A maior preocupação de Luxemburgo é o jogo de domingo contra o Cruzeiro, no Mineirão, e a necessidade de o Santos permanecer na liderança. Sem os 18 jogadores relacionados para o jogo desta quarta à noite contra o Paraná Clube, o CT Rei Pelé teve uma manhã tranqüila e os titulares do time principal treinaram apenas fisicamente.