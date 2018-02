Santos recupera mandos de campo O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) absolveu o Santos da condenação de perda de mando de campo por três jogos, punição que lhe foi imposta em primeira instância, por conta de incidentes na partida contra o Corinthians, em outubro, na Vila Belmiro, quando moedas e um sinalizador luminoso foram lançados no gramado. Para os auditores do STJD, o fato de o torcedor que arremessou moedas ter sido identificado e detido pela Polícia Militar foi uma demonstração de que houve ?repressão? à indisciplina. O STJD também aceitou a tese da defesa, de que a entrada de sinalizador no estádio era permitido pelo policiamento. Como havia sido punido anteriormente, por outros incidentes em seu estádio, o Santos teria de cumprir em 2005 pena de quatro perdas de mando de campo. Agora, com menos três, terá de jogar apenas uma partida longe de casa, no Campeonato Brasileiro do ano que vem, quando for o detentor do mando de campo.