Santos recusa proposta para renovação de patrocínio

Veja também:

Santos faz marketing com Giovanni para vender camisas

A diretoria recusou por acreditar que vai conseguir fechar com outra empresa nas próximas semanas. O objetivo é conseguir cerca de R$ 12 milhões anuais, pelo menos. Isso sem contar 2012, ano do centenário, quando a expectativa é de lucrar ainda mais.

Luis Álvaro de Oliveira Ribeiro disse a assessores ter ficado surpreso com os valores pagos pela Semp Toshiba em 2009, último ano do contrato para estampar a marca da companhia nos uniformes. O Santos recebeu R$ 4,8 milhões, bem menos do que os R$ 8 milhões alardeados na época da assinatura do acordo. O executivo que intermediou a negociação recebeu R$ 1,2 milhão de comissão.