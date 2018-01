Santos reforça equipe com Fabiano O meia Fabiano foi contratado pelo Santos e já realizou os exames médicos nesta quarta-feira. Na quinta, o ex-jogador do Internacional começa a treinar. "Não podemos perder tempo", disse Leão ao anunciar a nova contratação. Outro reforço que está próximo é o lateral-direito Reginaldo Araújo, que estava no Coritiba. O zagueiro André Luís chegou ao treino com 45 minutos de atraso, quando Preto treinava em sua posição e será mantido no time.