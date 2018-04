Santos: reforços, só depois da vaga na Libertadores

O Santos de 2008 por enquanto é um mistério. Por dois motivos: o presidente Marcelo Teixeira, em plena campanha e virtualmente reeleito pela quarta vez, finge não ser candidato, e Vanderlei Luxemburgo alega que antes de garantir a classificação à Libertadores não adianta fazer planos. Porém, não é bem assim. Os dois se reuniram em um almoço, com uma terceira pessoa, há poucos dias, e a conversa foi longa. O que indica que logo que a vaga esteja matematicamente assegurada, deverão surgir os nomes dos primeiros reforços. Em razão das eleições de 8 de dezembro e da luta do time para ficar com uma das vagas para a Libertadores, tudo está sendo feito em sigilo. Se Teixeira sentir algum sintoma de crescimento da oposição, pode até se antecipar e anunciar algum novo jogador. O que o presidente adiantou em recentes entrevistas é que está determinado a manter para 2008 o melhor de 2007, a começar por Luxemburgo, e ainda contratar mais alguns jogadores. Porém, não se pode esperar por altos investimentos porque o clube está sem dinheiro e precisa negociar, com urgência, alguns titulares para fazer caixa e não fechar o ano no vermelho. Atento ao mercado, no momento certo Luxemburgo vai aparecer com alguma novidade. Tem sido sempre assim. Ao retornar ao clube, em dezembro de 2005, ele viajou com Juan Figer para passar o fim de ano em Punta Del Este, no Uruguai, e por muito pouco não voltou com um ex-ataque do São Paulo, formado por Luís Fabiano e Reinaldo. Luís Fabiano acabou não dando certo, e Reinaldo, que trocou o Japão pela Vila Belmiro, não chegou a brilhar porque passou mais de a metade do ano de 2006 no departamento médico. Mas, se tudo tivesse saído como o técnico havia planejado, era ataque para ser campeão de tudo. No meio do ano, Luxemburgo foi responsável direto pela melhor contratação santista nos últimos anos: Zé Roberto, uma das poucas exceções positivas da Seleção Brasileira na Copa. O meia estava quase acertado com o São Paulo quando o técnico entrou no circuito e o levou para a Vila Belmiro, só em troca dos salários, ao que consta, de R$ 500 mil por mês. E por pouco não conquistou a terceira Libertadores para o clube. Ficou faltando um golzinho no jogo de volta com o Grêmio para o Santos decidir com o Boca Juniors, de Riquelme. E agora, o que estaria planejando Luxemburgo? Muito antes de o Santos pensar em classificação para a Libertadores, ele começou a trabalhar para a transferência de Nilmar para a Vila Belmiro, mas a sua vontade não pôde ser satisfeita pela falta de dinheiro do clube. Agora, se ele continuar no Santos, com certeza pelo menos um jogador acima da média será contratado. Até porque Luxemburgo sabe que com o time atual as chances de título na Libertadores são quase zero.