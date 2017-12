Santos renova com Alison e frustra planos do São Paulo por Victor Ferraz

O presidente do Santos, Modesto Roma Junior, confirmou nesta terça-feira que o clube renovou o contrato do volante Alison. Segundo o dirigente, o vínculo de cinco anos foi assinado na noite desta segunda.

Também nesta terça, em evento sobre Direito Esportivo na US, Modesto descartou a possibilidade de saída do lateral-direito Victor Ferraz, que era alvo de interesse do São Paulo, por indicação do técnico Dorival Junior, com que o atleta trabalhou enquanto o atual treinador são-paulino estava na equipe da Baixada Santista.

"Este assunto já está encerrado. Falei com o Leco (Carlos Augusto de Barros e Silva, presidente do São Paulo) ainda hoje. Não teremos negociação. Não vamos abrir mão desse jogador e o São Paulo já está sabendo disso", avisou o presidente santista.

Modesto ainda mostrou expectativa de que o centroavante Ricardo Oliveira permaneça na Vila Belmiro em 2018, apesar dos atritos recentes envolvendo o empresário do atleta, Oldegard Filho, que reclamou da diretoria santista e falou em atraso de salários. "As conversas que nós temos encaminham para que ele fique no Santos. Ele (empresário) sempre fala demais."