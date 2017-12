Santos renova com goleiro Júlio Sérgio O Santos volta aos treinos apenas no dia 5 de janeiro. Até lá, os dirigentes do clube continuam correndo para definir o grupo para a próxima temporada. Com o anúncio da renovação do contrato do goleiro Júlio Sérgio, acertada neste domingo, e com a previsão de assinatura do novo compromisso do lateral-esquerdo Léo nas próximas horas, fica faltando apenas definir a situação do volante Renato, que está sendo negociado com o futebol alemão. Fechado o ciclo de renovação, os santistas correm para contratar novos reforços. Um novo nome entrou na lista dos pretendidos pelo clube: o atacante colombiano Aristizábal, cujo o contrato com o Cruzeiro termina dia 31. Há uma divergência ainda de números, mas Aristizábal poderá retorna à Vila Belmiro, onde já atuou na outra passagem do técnico Leão pelo Santos. Com a perda de Fábio Costa, que foi para o Corinthians, e mesmo com a renovação de Júlio Sérgio, o Santos ainda tenta contratar um goleiro para disputar posição com Júlio Sérgio. O preferido é Doni, ex-Corinthians. Enquanto isso, Mauro, que foi recentemente adquirido junto ao Marília, ficará como terceiro jogador da posição. O volante Preto, do Bahia, é outro jogador que está na mira do Santos. Para a posição, o clube já havia contratado Claiton, do Internacional.