Santos renova com o volante Adriano e quer manter Pedrinho

O Santos tem como prioridade para os próximos dias renovar o contrato do meia Pedrinho, jogador que mais entrou em campo pela equipe em 2007, com 56 partidas disputadas. O compromisso vence na segunda-feira, dia 31, e o Corinthians já admite abertamente o interesse no jogador, que foi uma aposta do ex-técnico Vanderlei Luxemburgo, no começo deste ano, e cuja permanência tem o aval de Emerson Leão, que trabalhou com ele no Palmeiras. Manter Pedrinho será como um reforço para o Santos, que, um dia depois de anunciar a contratação de Marcinho Guerreiro, acertou com outro volante para o ano que vem: Adriano, de 20 anos, que foi revelado nas categorias de base do clube, subiu para o time profissional em 2006 e já atuou em 32 partidas. Ele firmou novo acordo até dezembro de 2011, após reunião na tarde deste sábado. A permanência de Adriano é coerente com a filosofia do clube para 2008: sem muito dinheiro em caixa, o clube pretende apostas em novos talentos e torcer para que Leão repita o trabalho de 2002, quando foi campeão brasileiro graças a um time cheio de jogadores formados em casa, com destaque para Diego e Robinho. Pet fora O contrato de Petkovic com o Santos também acaba nesta segunda, dia 31, e a diretoria não procurou o jogador para falar de renovação, apesar de o atleta ter manifestado interesse em seguir na Vila Belmiro. Segundo seu empresário, o jogador já analisa duas propostas de "clubes grandes do eixo Rio-São Paulo".