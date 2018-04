Santos renova com volante Lucas Otávio e fixa multa em R$ 97 milhões

SANTOS - O volante santista Lucas Otávio assinou no início da tarde festa sexta-feira seu novo contrato com o clube. O acordo é válido até 31 de dezembro de 2016 e prevê multa de 97 milhões de reais em caso de transferência para o exterior. O jogador de 19 anos foi o capitão do time na conquista da Copa São Paulo de Futebol Júnior no ano passado e em 2014 integra o grupo que busca o bicampeonato.

“Cheguei ao Santos com 11 anos de idade e estou muito feliz por assinar esse novo contrato. Meu desejo sempre foi o de permanecer no clube e a partir de agora posso ficar ainda mais focado para fazer um bom trabalho na Copa São Paulo e também no elenco profissional”, afirmou.

No ato da assinatura, realizado na sala de reuniões do segundo andar da Vila Belmiro, Lucas estava acompanhado de seu pai, Mário César Lopes, do irmão Mário Júnior e do empresário Flávio Dias, ex-jogador do Alvinegro e parceiro de Giuseppe Dioguardi, que desde o final de 2013 passou a negociar os compromissos do jovem meio-campista.

“O Lucas tem uma ligação muito forte com o Santos, pois passou com sucesso por todas as categorias de base. Esse novo acordo mostra que o clube confia em seu potencial e na possibilidade de ele se destacar também no elenco principal”, acrescentou Mário Lopes.