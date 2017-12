Santos renova contrato com a Bombril O Santos renovou nesta terça-feira o contrato de patrocínio com a Bombril, mantendo a empresa que, segundo o presidente Marcelo Teixeira, tem dado sorte ao clube. "Fomos juntos campeões brasileiros no ano passado, vice da Libertadores e do Brasileiro este ano e torcia para que tudo desse certo com essa empresa, que venceu as outras propostas apresentadas ao Santos", disse Teixeira.