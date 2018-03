Santos renova contrato do lateral-direito Victor Ferraz até 2020

Sondado pelo São Paulo e pelo Atlético Mineiro no início do ano e alvo de críticas da torcida do Santos, o lateral Victor Ferraz renovou contrato por um ano e recebeu aumento salarial. O vínculo, que era válido até o final de 2019, foi estendido até o término da temporada 2020, sendo publicado nesta sexta-feira no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

Em fase final de recuperação de lesão por causa de uma luxação no ombro direito, Victor Ferraz poderá até ser relacionado para o jogo com o São Bento, domingo, na Vila Belmiro, pela última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. Mas, pela falta de ritmo de jogo, deve iniciar o duelo no banco de reservas.

Em sua última partida, no dia 28 de janeiro, diante do Ituano, ele foi vaiado pela torcida. Foi exatamente nesse compromisso, disputado no estádio do Pacaembu, que Victor Ferraz lesionou o seu ombro direito, sendo que como o Santos já havia realizado as três substituições, ele permaneceu em campo até o final, usando uma proteção no local contundido.

Victor Ferraz está no Santos desde junho de 2014, quando chegou ao time após passagem pelo Coritiba. O lateral, de 30 anos, soma 175 gols jogos disputados, com seis gols marcados. Ele vinha sendo titular absoluto nos últimos anos, mas, no período em que esteve fora, Daniel Guedes assumiu a sua posição e teve boas atuações. Assim, o seu retorno deve provocar uma disputa acirrada pela condição de titular absoluto da lateral direita do Santos com o técnico Jair Ventura.