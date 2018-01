Santos renova contrato dos irmãos gêmeos Yuri e Yan

A diretoria do Santos anunciou nesta segunda-feira a renovação dos contratos dos irmãos gêmeos Yuri e Yan. Os dois jogadores, que são volantes, chegaram ao clube da Vila Belmiro em 2016, vindos do Audax, vice-campeão paulista daquele ano.

Yuri acertou vínculo mais longo, de três anos. "Espero honrar isso dentro de campo. E estou muito feliz por dividir isso com o meu irmão. A gente sabe o quanto é difícil um estar aqui, imagina os dois. Quero melhorar aquilo que errei. Estou mais confiante e principalmente procuro ajudar meus companheiros. E toda competição que entrarmos será para ganhar", comentou.

Yan, que chegou ao clube um pouco depois do irmão, estendeu sua ligação com o clube por mais um ano. O jogador chegou a reforçar o time B antes de ganhar suas primeiras oportunidades no time principal.

"Esse ano que passou foi muito bom pra mim. Vinha de lesão e consegui me adaptar bem. Vestir essa camisa é uma honra. E treinar ao lado de jogadores consagrados como o Renato é muito bom. Tem que treinar muito, dar o máximo que a oportunidade aparece. E estar com o meu irmão gêmeo assinando contrato, não tem explicação. É bom demais!", celebrou Yan.