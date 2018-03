Santos repete novo esquema tático O novo Santos, com uma postura tática diferente, estréia amanhã no Brasileiro, contra o Paraná, em Curitiba, com uma novidade: o centroavante Leandro Machado. Hoje, o técnico Leão confirmou a escalação do jogador e que sua equipe está "preocupada em apreender taticamente a lição de casa". E explicou: "o jogador brasileiro gosta muito da individualidade, são magníficos nisso, mas são devedores na parte tática". Ele viu seu time ter uma ascensão muito grande no individualismo e agora chegou a hora de voltar a jogar em grupo. Nos treinos o que se vê é um meio-de-campo mais fechado, com Claiton jogando mais fixo e os dois laterais se revezando nas jogadas de ataque. Na prática, querem repetir a mesma atuação do jogo contra o Jorge Wilstermann na quarta-feira passada. "É um time de maior pegada, mais objetivo e buscando a vitória o tempo todo", disse o volante Claiton. Segundo ele, os resultados têm sido bons: "os atacantes têm voltado mais, todo mundo fecha e o time é mais competitivo, não como era, sempre para a frente, mais alegre e quando perdia era por muitos gols". Mesmo com a mudança tática que deixou a equipe "mais resguardada", o volante entende que não perdeu o poder ofensivo: "contra os bolivianos, o Santos jogou assim, não deu chance para o adversário e fez cinco gols". Claiton tem recebido orientação de Leão para jogar mais recuado para resguardar a defesa e isso também atingiu o lateral-direito Paulo César. "Vou revezar com o Léo e, quando ele estiver na frente, fico atrás", disse ele, admitindo que as coisas mudaram. "A marcação está mais forte e isso é favorável para o Santos". Mas eventualmente os dois laterais podem ir juntos ao ataque. "Desde que o Claiton fique entre os dois zagueiros, dá para sair, mas isso é difícil porque nós dois atacamos muito e vamos nos adaptar da melhor maneira possível para realizar um bom trabalho". Este é o segundo campeonato por pontos corridos disputados pelo Santos e Leão espera corrigir os erros cometidos no ano passado. "O Santos disputou dos campeonatos brasileiros sob meu comando, foi campeão num ano e vice no outro, mas sentimos no ano passado muitos erros, inclusive dentro de campo, de vários segmentos e esperamos que eles não aconteçam este ano". Um dos problemas que preocupam o treinador é a saída de jogadores no meio do ano, quando o Brasileiro estiver sendo disputado. Por isso, Leão quer pressa na contratação de jogadores para repor aqueles que poderão deixar a Vila Belmiro, entre eles Alex, Renato, Paulo Almeida, André Luís e Alcides. "Podemos perder no mínimo cinco ou seis atletas e nós preparamos a reposição para algumas posições, mas para outras é preciso contratar", disse o técnico. Respondendo a uma pergunta da jornalista portuguesa Ana Proença, de ?O Jogo?, Leão confirmou que Paulo Almeida e Alcides já assinaram pré-contrato com o Benfica. "O Santos gostaria de ficar com esses dois bons jogadores e tenho absoluta certeza que esses dois atletas que o Benfica fez pré-contrato têm capacidade para chegar lá e jogar como queiram". Mas Leão disse que hoje mesmo havia conversado com Alcides e o jogador havia manifestado sua intenção de continuar no Santos. Depois do treino, o zagueiro mudou seu discurso e admitiu que esteve na semana passada em Lisboa e recebeu a proposta do clube português. "Meu procurador não confirmou nada, não conversou nada sobre isso comigo e apenas tem a proposta feita pelo Benfica e estou esperando uma definição". Alcides reconheceu que a oferta do Benfica foi boa, mas logo voltou ao discurso tradicional. "Estou aqui no Santos e tenho de pensar no clube e quero renovar meu contrato para continua na Vila Belmiro". E encerrou o caso: "não tenho nada com o Benfica e não assinei nada".