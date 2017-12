Santos rescinde contrato de Rincón A novela entre Santos e Rincón está quase chegando ao fim. "A partir de de agora, ele é um atleta livre", disse o procurador do colombiano, Renato Caio, depois da reunião com o presidente Marcelo Teixeira. Nesse encontro, foi acertada a rescisão do contrato, que venceria em fevereiro do ano que vem. "As pendências financeiras do clube serão pagas em duas parcelas", informou Renato Caio. No final do encontro, Teixeira fez uma nova proposta para que o volante defenda o Santos no Brasileiro. Assim, o último capítulo da novela ficou para a semana que vem. Rincón está em Miami e vai analisar as propostas apresentadas pelo São Paulo, Fluminense e Santos. "Fizemos nossa parte ao apresentar a proposta", disse Marcelo Teixeira ao anunciar o interesse na continuidade do volante na Vila Belmiro. Enquanto esperam a resposta de Rincón, os santistas aguardam o final da Libertadores da América para negociar alguns jogadores com o Palmeiras: o meia Jackson, o atacante Tuta, o volante Claudecir e o zagueiro Gilmar. Geninho já confirmou o interesse pelos atletas, mas vai aguardar o time de Parque Antártica terminar a Taça Libertadores da América. O Santos pretende ficar com três desses atletas, na base de troca, e pode ceder Robert nessa negociação. Férias - O Santos adiou novamente a reapresentação dos jogadores, estendendo as férias. Eles deveriam voltar à atividade na segunda-feira, mas estarão de folga até o dia 18.