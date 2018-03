Santos reserva espaço para nova taça O clube brasileiro que mais se orgulha do seu passado não anda cuidando muito bem dos troféus mais importantes que já conquistou. No segundo andar da Vila Belmiro, no salão do Conselho Deliberativo, em meio a todos os troféus conquistados pelo Santos, estão uma Taça Libertadores, cuja base começa a ser corroída por cupins, e uma réplica do troféu do bicampeonato mundial com um parafuso solto. Indiferente aos problemas, dona Josefa Santos, de 39 anos, responsável pela sala de troféus, até já reservou o lugar para mais uma Taça Libertadores, que espera seja conquistada hoje no Morumbi. Leia mais no Jornal da Tarde