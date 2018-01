Santos: reunião com representante do CSKA O Santos deu mais um passo para acertar a contratação do atacante Vágner Love. O presidente do clube, Marcelo Teixeira, se reuniu nesta terça-feira com o representante do CSKA no Brasil, Rui Gonçalves, e formalizou a proposta santista, apresentando até a forma de pagamento. Resta agora esperar a respostas dos russos. O presidente do Santos fez duas propostas por Vágner Love. Uma é por empréstimo, por 1 milhão de euros. E outra é a cessão definitiva do jogador, por 10 milhões de euros.