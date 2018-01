Santos, revigorado, quer manter a ponta Depois de quase uma semana longe das competições, o Santos volta a disputar o Campeonato Brasileiro revigorado, nesta quarta-feira, às 21h45, contra o Atlético-PR, na Arena da Baixada, em Curitiba (PR). Além dos seis dias concentrado longe de Santos, o time terá o reforço do recém-contratado Kléber, vindo do Basel, da Suíça, estreando na lateral-esquerda. A principal preocupação do time, atual líder do Brasileirão com 41 pontos, é não deixar escapar a liderança do campeonato, mesmo jogando fora de casa. A diferença para o segundo colocado, o Goiás, é de apenas um ponto. Para continuar a trilha do terceiro título nacional, o técnico Gallo optou por fortalecer a parte física e mental do grupo. Depois da eliminação da Copa Sul-Americana (frente ao Fluminense), o time foi levado para uma intertemporada de quase uma semana em um hotel de alto padrão em Atibaia, cidade próxima da capital paulista. O treinador garante que as baterias santistas estão plenamente recarregadas. "Esse período foi muito bom para a recuperação da parte física e clínica de alguns atletas. Acho que tivemos um ganho muito grande." Foi também em Atibaia que Kléber foi integrado ao grupo. Depois de passagens pelo Corinthians e Hannover, o lateral estava jogando no Basel, da Suíça. Em apenas dois coletivos, o novo santista ganhou a posição de titular e ficou com o lugar de Wendel, que estava jogando improvisado pelo setor. Como a documentação de Kléber foi regularizada na CBF, o jogador poderá fazer sua estréia nesta quarta à noite. "O Kléber ainda está em fase de adaptação, mas acabou surpreendendo. Parecia que estava há muito tempo na equipe e foi muito bem", elogiou o técnico Gallo. O novo santista também cativou o companheiro de defesa Luís Alberto. "Nesse pouco tempo, ele já mostrou que é da própria lateral. É um jogador que marca bem, tem qualidade e agora é questão de entrosamento." Wendel, que agora está na reserva, pretende conseguir um lugar na sua posição de origem. "Não me incomodo de ajudar. Fui útil na lateral, mas agora quero brigar por um espaço no meio." Além da estréia pela esquerda, a equipe paulista terá novidade também no lado direito. Volta ao time titular o lateral Paulo César, recuperado de uma lesão muscular que o afastou da equipe por seis partidas. Depois de boa passagem pela Seleção Brasileira, no domingo, Ricardinho volta para a meia. Formam a dupla de ataque o experiente Giovanni e o garoto Geílson, que ganhou elogios do chefe. "É um jogador forte, determinado e muito bom nas bolas aéreas", disse Gallo sobre o substituto de Robinho. Sem medo - Jogar na Arena da Baixada não costuma ser tarefa fácil para os visitantes e o Santos não tem boas lembranças da última partida disputada em Curitiba - perdeu por 3 a 2, nas quartas-de-final da Copa Libertadores. Fora isso, ainda existe a habitual pressão dos torcedores. Mesmo assim, nada parece assustar o Santos, a não ser as dificuldades em superar o adversário, 15.º colocado, que precisa computar pontos em casa para continuar subindo na tabela. "Nós estamos preocupados apenas com o jogo e com o time do Atlético-PR. Sabemos que não haverá facilidade", disse Gallo. Nem as recentes brigas entre dirigentes do Atlético-PR e do São Paulo atrapalham a concentração santista. "Sempre jogamos lá e nunca tivemos problemas, nem dentro nem fora de campo. Foi um caso isolado", lembra o treinador. "Temos que ter malandragem. Aconteceu com o São Paulo, mas vamos esquecer de brigas para buscar pela vitória", enfatiza Luís Alberto, que também alerta. "Depois da Vila, acho que lá é o lugar mais difícil de se conseguir uma vitória."