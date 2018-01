Santos: Robert sonha com a seleção O Santos está jogando bem porque Robert está desequilibrando ou Robert está aparecendo mais porque o time é bem? Para o jogador, são as duas coisas juntas. Às vésperas de completar 30 anos (dia 4 de abril), o meia é o cérebro e articulador das principais jogadas ofensivas do time. Uma fase especialmente importante para um jogador que há pouco tempo era considerado problemático, a ponto de ter sido internado para tratamento psiquiátrico quando atuava pelo Grêmio. Hoje, Robert é lembrado para a Seleção, por causa de suas últimas atuações. Leia matéria completa no JT