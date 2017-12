Santos: Robinho evita falar em dispensa Os jogadores do Santos embarcaram na manhã desta terça-feira para Porto Alegre, onde amanhã enfrentam o Internacional. Robinho foi o último jogador a entrar no ônibus e concedeu rápida entrevista. Falou da felicidade em ser lembrado mais uma vez pela seleção e que está com a cabeça agora no jogo desta quarta. Sobre o pedido de dispensa da seleção que o Santos fará à CBF, por conta da partida contra o Fluminense pela Sul-Americana, o jogador comentou: ?quero estar na seleção e no Santos, vou ficar feliz se puder ajudar onde eu for?. Por outro lado, o presidente Marcelo Teixeira revelou que irá aplicar US$ 5 milhões do dinheiro conseguido com a venda de Robinho para o Real Madrid em contratações. Dois ex-santistas podem estar voltando: o volante Renato e o meia Diego.