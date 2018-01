Santos: Robinho não diz se fica Robinho teve um programa diferente, nesta terça-feira à tarde, no Centro de Treinamentos Rei Pelé. Após fazer exercícios nos aparelhos do departamento de musculação, foi homenageado por um grupo de 13 Índios de três etnias, com uma dança, o hino do Santos cantado na língua tupi-guarani e recebeu uma camisa e um boné, com inscrições comemorativas à Semana do Índio. O rei das pedaladas entregou uma camisa 10 do Santos autografada pelos jogadores. "Você é o melhor jogador brasileiro", disse o cacique Iwraru, da tribo Karajá, do Pará, a Robinho. Em seguida, afirmou que a homenagem era porque Robinho não havia deixado o país, ao contrário de outros jogadores. Na seqüência, outros índios pediram para que Robinho não vá embora. "O futuro a Deus pertence", despistou Robinho. "Meu time vai ser campeão da Copa Libertadores", completou. Apressado, não quis dar entrevista a um pelotão de repórteres que o seguia, apenas dizendo que pretende viver o momento. "Não posso tomar uma decisão precipitada." As declarações do presidente santista, Marcelo Teixeira, na segunda-feira, transferindo para Robinho a responsabilidade de sua permanência ou não na Vila Belmiro, repercutiu negativamente e o dirigente deve sofrer forte pressão de parte do Conselho Deliberativo e de torcedores nos próximos dias para fazer valer os direitos do clube e só aceitar negociá-lo depois da Copa do Mundo da Alemanha, no ano que vem. Porém, nada deve alterar a determinação de Robinho de se transferir no meio do ano para a Europa - provavelmente para o Real Madrid -, embora o seu contrato com o Santos só vai terminar em janeiro de 2008. Há o risco até de um rompimento litigioso do contrato e o clube não receber nada por uma transferência. Logo após o desfecho do seqüestro de dona Marina, mãe de Robinho, em dezembro do ano passado, Vagner Ribeiro, empresário do jogador, disse, em entrevista, que o clube não poderia impedir a saída do atacante porque caso ele alegasse na Fifa motivos de segurança para pedir a liberação, seria atendido. Acrescentou, porém, que essa não era a intenção nem dele e nem de Robinho. Na entrevista que concedeu após a vitória do Santos por 3 a 1 contra a Liga Deportiva Universitária, do Equador, na semana passada, respondendo à pergunta de um jornalista estrangeiro, Robinho disse que está pronto para jogar em qualquer lugar do mundo e que a possível transferência não coloca em risco a sua convocação para os jogos da Seleção Brasileira nas Eliminatórias e a sua participação na Copa do Mundo de 2006. Ao contrário. Ele sabe que indo para o Real Madrid a tendência é seu futebol aparecer ainda mais ao lado de Zidane, Ronaldo e Roberto Carlos, sem contar as enormes vantagens financeiras e a maior exposição. O diretor de futebol José Eli de Miranda, o ex-capitão Zito, disse nesta terça à tarde que o Santos não deve anunciar nenhuma contratação nos próximos dias para não tumultuar o ambiente no momento em que o time tenta se classificar à segunda fase da Copa Libertadores. Porém continuam as especulações sobre a possível contratação de Denilson (viria para ser o substituto de Robinho) e Giovanni, do Olympiakos, da Grécia.