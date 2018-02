Santos sabe: vai ter retranca na Vila O Santos espera, mais uma vez, enfrentar um adversário retrancado na Vila Belmiro, em jogo válido pela Copa Libertadores da América. Quarta-feira, será a vez do América de Cali, clube colombiano que não quer outra surpresa desagradável como a que teve em seu próprio campo, ao ser goleado por 5 a 1 pelo time do técnico Leão - com show de Robinho. Leão vai armar um esquema para vencer a marcação dos adversários e evitar os contra-ataques. O Santos é quase imbatível jogando na Vila Belmiro, e Leão quer essa vantagem prevalecendo mais uma vez, pois uma vitória abrirá seis pontos sobre o América, o segundo colocado do Grupo. Para essa partida, o técnico talvez tenha a volta do zagueiro André Luís, em tratamento de contusão muscular. Ele passará por nova avaliação, que determinará se terá condições de jogo. Leia mais no Jornal da Tarde