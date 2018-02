Santos, São Paulo e Corinthians buscam embalo no Paulista O domingo promete disputa pelas primeiras colocações liderança do Campeonato Paulista. Três grandes entram em campo precisando da vitória, por objetivos distintos. Depois de jogarem no meio de semana pela Libertadores, Santos e São Paulo enfrentam, respectivamente, Rio Claro e São Caetano, de olho na liderança do Estadual. O time da Vila é o primeiro colocado, com 35 pontos, e o do Morumbi, único invicto, vem logo atrás, com 34. Mas, também por motivos diversos, Santo e São Paulo jogarão à meia força. Luxemburgo já avisou que vai poupar vários titulares do Santos diante do Rio Claro, no Palestra Itália. O problema de Muricy é outro: os desfalques. Nada menos que oito jogadores, entre convocados para seleções nacionais, lesionados e suspensos, estão fora da partida no ABC. Já o Corinthians, que vem de duas vitórias consecutivas, recebe o Grêmio Barueri no Pacaembu disposto a se aproximar ainda mais da zona de classificação às semifinais. A torcida contra o Noroeste, no sábado, deu certo: o time de Bauru perdeu a Ponte Preta por 3 a 2 e estacionou nos 24 pontos. Se ganhar diante de sua torcida e o Paulista tropeçar no lanterna Santo André, a equipe de Leão, que tem 23, pode subir duas posições e terminar a rodada no quinto lugar. A rodada terá ainda os seguintes jogos: São Bento x Guaratinguetá, América x Bragantino e Rio Branco x Sertãozinho. SANTOS x RIO CLARO Santos - Fábio Costa; Dênis (Pedro), Adailton, Leonardo e Carlinhos; Adriano, Cleber Santana, Pedrinho e Rodrigo Tabata; Marcos Aurélio e Rodrigo Tiuí. Técnico: Vanderlei Luxemburgo. Rio Claro - Luis Henrique; Eric, Wilson, Vagnão e Alex Cazumba; Douglas Peruíbe, Vieira, Daniel Rossi e Chumbinho; Luciano e Mirandinha. Técnico: Paulo César Catanoce. Árbitro - Anselmo da Costa. Horário - 18h10. Local - Estádio Palestra Itália, em São Paulo. SÃO CAETANO x SÃO PAULO São Caetano - Luiz; Paulo Sérgio, Maurício, Thiago e Triguinho; Glaydson, Luís Alberto, Ademir Sopa e Douglas; Luiz Henrique e Somália. Técnico: Dorival Júnior. São Paulo - Rogério Ceni; Alex Silva, Edcarlos e Miranda; Souza (Jackson), Hernanes, Hugo, Lenilson e Jadilson; Borges e Marcel (Aloísio). Técnico: Muricy Ramalho. Árbitro - Élcio Paschoal Borborema. Horário - 16 horas. Local - Estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul. CORINTHIANS x BARUERI Corinthians - Marcelo; Daniel, Betão e Gustavo; Rosinei, Marcelo Mattos, Magrão, William e Wellington; Amoroso e Wilson. Técnico: Emerson Leão. Barueri - Oliveira; Bilinha, Ricardo Villa, Edson Batatais e Gesiel; Nenê Miranda, Júlio, Juliano e Luciano; Pedrão e Thiago Umberto. Técnico: Sérgio Soares. Árbitro - Claudinei Forati Silva. Horário - 18h10. Local - Estádio do Pacaembu, em São Paulo. PAULISTA x SANTO ANDRÉ Paulista - Felipe; Marcos Aurélio, Dema, Marcos Vinícius e Fábio Vidal; Rever, Marcelo Oliveira, Diogo e Gláucio(Rodrigo Fabri); Marcos Denner e Victor Santana. Técnico: Vagner Mancini. Santo André - Sérgio; Alexandre, Alex Oliveira, Luís Henrique e Pará; Makelele, Willian, Ramalho e Juliano; Régis e Flávio (Fabinho). Técnico: Roberval Davino. Árbitro - Rodrigo Martins Cintra. Horário - 16 horas. Local - Estádio Jaime Contra, em Jundiaí. SÃO BENTO x GUARATINGUETÁ São Bento - Rafael; Ferreira, Esmerode, Fábio Lima e Patrick (Vanderson); Everton, Rincón, Matos e Michel; Elias (Davi) e Roberto Santos. Técnico: Abelha. Guaratinguetá - Edson Bastos; Nelsinho, Carlinhos, Rafael Pedro e Júnior; Tobi, Alê, Magal e Michel; Dinei e Vandinho. Técnico: Márcio Araújo. Árbitro - Robério Pereira Pires. Horário - 16 horas. Local - Estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba. AMÉRICA x BRAGANTINO América - André Zuba; Eduardo Luis, Marcos Paulo e Preto; Tiago, Doriva, Marco Antônio, Jéferson e Luis Henrique; Vélber e Felipe. Técnico: Heriberto da Cunha. Bragantino - Felipe; Tiago Vieira, Zelão e Luis Henrique; Júlio César, Moradei, Adriano, Neizinho e Andrezinho; Alex Afonso e Everton. Técnico: Marcelo Veiga. Árbitro - Eduardo César Coronado Coelho. Horário - 16 horas. Local - Estádio Benedito Teixeira, em São José do Rio Preto. RIO BRANCO x SERTÃOZINHO Rio Branco - Eder; Adriano Sella, Paulão, Marcelo Heleno e Vainer; Leonel, Rodrigo Pontes, Josias e Rafael Chorão; Leandro e Eraldo. Técnico: Ruy Scarpino. Sertãozinho - André Zandoná; Erivelton, Diguinho (Rafael Dias) e Eder Gaúcho; Ricardo Lopes, Leandro Carvalho (Dic), Ceará, Paulo Santos e Rondinelli; Alex Terra e Márcio Mexerica. Técnico: Luís Carlos Barbieri. Árbitro - Cléber Wellington Abade. Horário - 16 horas. Local - Estádio Décio Vitta, em Americana.